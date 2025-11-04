Sabalenka srušila Pegulu, dominira na Završnom turniru

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka pobedila je u Rijadu petu igračicu sveta Džesiku Pegulu sa 6:4, 2:6, 6:3, u meču drugog kola Grupe Štefi Graf na završnom WTA turniru.

Beloruskinja je američku igračicu savladala za dva sata i tri minuta. Sabalenka, četvorostruka grend slem šampionka, prva je došla do brejka, u šestom gemu prvog seta. Ona je zatim povela sa 5:2, ali je Pegula uspela da vrati brejk u devetom gemu i spase prvu set loptu. U narednom gemu Sabalenka je iskoristila ukupno petu set loptu za vođstvo 1:0. Za osvajanje drugog seta Peguli su bila dovoljna dva brejka – u trećem i sedmom gemu. Pegula je dobru igru nastavila u