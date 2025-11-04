Ne pomaže ni svemoćni Kurtoa, Liverpul "zasijao", Real srušen na "Enfildu"

Fudbaleri Liverpula preokreću situaciju u ovoj sezoni.

Savladali su Real Madrid na svom "Enfildu" sa 1:0 u velikom derbiju četvrtog kola Lige šampiona i pokazali da je serija užasnih rezultata zaboravljena. Presudio je gol Aleksisa Mekalistera u 61. minutu, slavio je mnogo bolji tim, a sada i jedni i drugi imaju po devet osvojenih bodova u elitnom takmičenju. "Redsi" su za vikend izašli iz velike krize, pobedili Aston Vilu u Premijer ligi, "dobili krila" pred Real i večeras su svim silama krenuli na klub koji ih je