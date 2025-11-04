Preminuo bivši golman Zvezde

Simeunović je 80. puta branio za crveno-bele

Nekadašnji golman Crvene zvezde Dragan Simeunović preminuo je u ponedeljak u 72. godini, saopštio je danas beogradski klub. - Simeunović je rođen 17. septembra 1954. godine u Kraljevu. Fudbalsku karijeru počeo je u rodnom gradu, u ekipi Sloge, dok je za Crvenu zvezdu debitovao 10. avgusta 1976. godine na prijateljskoj utakmici protiv Slobode iz Užica u Čačku. Za crveno-bele je nastupao u dva mandata ponosno braneći boje našeg kluba. Poslednju utakmicu u dresu