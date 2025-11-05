(VIDEO) Novak Đoković posle prve pobede u „njegovoj“ Atini: „Još učim grčki, a osećam se zaista kao kod kuće“

Srpski teniser Novak Đoković je sa 2:0 (7:6, 6:1) savladao Čileanca Alehandra Tabila i plasirao se u četvrtfinale turnira u Atini.

Đoković je posle pobede pokazao znak srca rukama atinskoj publici, pozdravio ih je na grčkom jeziku, pa prešao na engleski: – Još učim grčki, a osećam se zaista kao kod kuće kad igram u Atini – rekao je Novak o tome što je pobedio u gradu u kom odnedavno živi i dodao: – Pre nekoliko meseci sam ovde došao s porodicom i zaista smo bili uzbuđeni. Oduvek sam voleo Grčku, kao i svi Srbi. Istorijski, kulturno i religijski – mnogo nas toga spaja. Dobio sam toplu