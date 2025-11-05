Panatinaikos stiže u arenu sa namerom da prekine fantastičan niz crvene zvezde! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!

Crvena zvezda će u sredu od 20 časova u Beogradu dočekati Panatinaikos, u utakmici devetog kola Evrolige. Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na našem sajtu. Crveno-beli su nakon šest uzastopnih trijumfa u Evroligi drugi na tabeli sa skorom 6/2, dok je Panatinaikos sedmi sa pet pobeda i tri poraza.
