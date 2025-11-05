Siti ubedljiv u Mančesteru protiv Borusije

Mančester siti je savladao Borusiju Dortmund sa 4:1 (2:0) u meču četvrtog kola Lige šampiona i tako došao do treće pobede u sezoni.

Mančester siti je upisao treći trijumf u Ligi šampiona i posle četri kola još uvek je neporažen tim. Borusija je pak pretrpela prvi neuspeh u sezoni. Borusija je agresivnije otvorila meč, kontrolisala posed i tražila brz tempo preko Karima Adejemija, koji je u ranoj fazi meča bio najopasniji igrač na terenu. Ipak, Siti je uspostavio kontrolu i poveo u 23. minutu preko Fila Fodena, koji je preciznim udarcem sa distance savladao Kobela za 1:0. Samo šest minuta