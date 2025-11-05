Srbi sa Kosova koji pešače na skup protiv blokada u Novi Sad krenuli iz Lipovice ka Beogradu

BEOGRAD - Srbi sa Kosova i Metohije, koji već osmi dan pešače ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada, krenuli su danas iz Lipovice ka Beogradu, gde bi trebalo oko 17.00 časova da stignu ispred Doma Narodne skupštine.

Grupa od 60 Srba iz AP Kosova i Metohije je prethodne noći stigla u Meljak gde ih je dočekao veliki broj građana, kao i predstavnici opštine Barajevo, a do sada su prešli više od 200 kilometara puta. Na delu Ibarske magistrale je zbog šetnje Srba sa KiM usporen saobraćaj. Ta grupa je krenula 29. oktobra pešice ka Novom Sadu da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i veliki narodni skup protiv blokada. Iz Rudnice su na put dug 315 kilometara krenuli Srbi iz