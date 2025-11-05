Aleksa Avramović na terenu pre roka

Autor: Vladimir Todorović
Aleksa Avramović na terenu pre roka

Aleksa Avramović vratiće se na teren ranije nego što je očekivano.

Prema pisanju Basketnews, 31 – godišnji reprezentativac, koji ima problema sa povredom kolena, mogao bi već tokom terena da debituje za Dubai. Prve prognoze su govorile da će se vratiti tek u decembru ili januaru naredne godine, ali stvari idu mnogo bolje zahvaljujući njegovoj radnoj etici i pomoći medicinskog tima. Aleksa je ovog leta došao u Emirate, kao jedno od najvećih pojačanja. Potpisao je ugovor na tri godine. Pored njega van parketa je i Džanana Musa, koji
