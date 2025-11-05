Radnički se ne šali, Kragujevčani gaze ka Ligi šampiona

Prvak Srbije Radnički ostvario je vrlo bitnu pobedu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona u Austriji protiv Hartberga posle pet setova - 3:2 (25:22, 18:25, 24:26, 25:20, 15:11).

Radnički je prilično lako, sa dve ubedljive pobede krenuo u kvalifikacijama za Ligu šampiona, protiv azerbejdžanskog Azeraila. U drugom kolu kvalifikacija rival ekipi koju sa klupe predvodi Aleksa Brđović je austrijski Hartberg, a Kragujevčani su pobedom u gostima načinili veliki korak ka plasmanu u poslednju, treću rundu. Radnički je odlično ušao u utakmicu, bio smiren u završnici prvog seta, koji je rešio us voju korsist. Ipak, Hartberg je uzvratio u drugom, u