Kecmanović preokretom do četvrtfinala Atine

Srbin pobedio Italijana u tri seta

Miomir Kecmanović je u osmini finala turnira u Atini savladao Italijana Lučana Darderija 4:6, 6:2, 6:3, za nešto manje od dva časa igre. - Ovo je moja treća pobeda protiv Lučana koji me je pobedio samo jednom. Dobro je za samopouzdanje uči u meč sa tom mišlju– rekao je Kecmanović. Kecmanović, 54. teniser sveta, bio je bolji od Darderija koji je bio treći nosilac na turniru i 26. na svetu. U narednom kolu čeka ga Amerikanac Sebastijan Korda (52. na ATP listi). Vaš