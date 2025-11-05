Zvezda dočekuje ranjivi Panatinaikos: Da li niz može da se nastavi?

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Panatinaikosa u devetom kolu Evrolige u sredu u 20.00. Grčki tim nije u idealnoj formi, dok crveno-beli ne znaju za poraz u poslednjih šest evroligaških mečeva.

Veliki broj povreda nije poremetio košarkaše Crvene zvezde koji od dolaska Saše Obradovića blistaju u Evroligi. Redom su pobeđivali Fenerbahče, Žalgiris, Real Madrid, Baskoniju, Asvel i Makabi. Isti problem kao i Zvezda odnosno veliki broj povreda ima i Panatinaikos koji se nije snašao na tako dominantan način kao crveno-beli. Od početka sezone grčki tim ima jednu pobedu manje od Zvezde (5), ali u poslednja tri kola imaju dva poraza, od Monaka i Virtusa dok su