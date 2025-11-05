Zvezda dočekuje ranjivi Panatinaikos: Da li niz može da se nastavi?

Sputnik pre 12 minuta
Zvezda dočekuje ranjivi Panatinaikos: Da li niz može da se nastavi?

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Panatinaikosa u devetom kolu Evrolige u sredu u 20.00. Grčki tim nije u idealnoj formi, dok crveno-beli ne znaju za poraz u poslednjih šest evroligaških mečeva.

Veliki broj povreda nije poremetio košarkaše Crvene zvezde koji od dolaska Saše Obradovića blistaju u Evroligi. Redom su pobeđivali Fenerbahče, Žalgiris, Real Madrid, Baskoniju, Asvel i Makabi. Isti problem kao i Zvezda odnosno veliki broj povreda ima i Panatinaikos koji se nije snašao na tako dominantan način kao crveno-beli. Od početka sezone grčki tim ima jednu pobedu manje od Zvezde (5), ali u poslednja tri kola imaju dva poraza, od Monaka i Virtusa dok su
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Obradović: Ovo su velike pobede, dobro je što smo izgubili od Spartaka

Obradović: Ovo su velike pobede, dobro je što smo izgubili od Spartaka

RTS pre 12 minuta
Nan obeležio utakmicu, ali ne poenima: Miljenović mu ukrao loptu, Amerikanac nakon toga nasrnuo na njega! (video)

Nan obeležio utakmicu, ali ne poenima: Miljenović mu ukrao loptu, Amerikanac nakon toga nasrnuo na njega! (video)

Hot sport pre 12 minuta
Navijači Zvezde vređali Vučića i skandirali Štimcu (video)

Navijači Zvezde vređali Vučića i skandirali Štimcu (video)

Pravda pre 28 minuta
Ataman: Čestitke Olimpijakosu, pardon Zvezdi

Ataman: Čestitke Olimpijakosu, pardon Zvezdi

Sportski žurnal pre 8 minuta
Prve reči Obradovića nakon pobede nad Panatinaikosom

Prve reči Obradovića nakon pobede nad Panatinaikosom

Nova pre 28 minuta
Ataman: Tvrdim da sam najbolji trener Evrope, čestitke Olimpijakosu na pobedi, pardon Zvezdi

Ataman: Tvrdim da sam najbolji trener Evrope, čestitke Olimpijakosu na pobedi, pardon Zvezdi

RTS pre 8 minuta
Košarkaši Crvene zvezde pobedili Panatinaikos i zabeležili sedmi uzastopni trijumf u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili Panatinaikos i zabeležili sedmi uzastopni trijumf u Evroligi

Novi magazin pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaReal MadridMadridPanatinaikosGrčkaEvroligaMakabiFenerbahčesportKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Saša Obradović hvalio Miljenovića i istakao dve najvažnije stvari u igri Crvene zvezde

Saša Obradović hvalio Miljenovića i istakao dve najvažnije stvari u igri Crvene zvezde

Danas pre 18 minuta
Ergin Ataman umesto Zvezdi čestitao Olimpijakosu

Ergin Ataman umesto Zvezdi čestitao Olimpijakosu

Danas pre 23 minuta
Raspodija Crvene zvezde za sedmi vezani trijumf u Evroligi

Raspodija Crvene zvezde za sedmi vezani trijumf u Evroligi

Danas pre 1 sat
Sale Đorđević: „Sramota me je bezosećajne, poražavajuće neljudskosti koja izbija iz tame ćacilenda“

Sale Đorđević: „Sramota me je bezosećajne, poražavajuće neljudskosti koja izbija iz tame ćacilenda“

Danas pre 1 sat
Liga šampiona: Senzacije Pafosa i Karabaga (VIDEO)

Liga šampiona: Senzacije Pafosa i Karabaga (VIDEO)

Danas pre 2 sata