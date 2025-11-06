Kad i gde možete gledati utakmicu Crvena zvezda – Lil u Ligi Evrope?

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju ekipu Lila u okviru četvrtog kola Lige Evrope.

Crveno-beli se nalaze u rezultatskoj krizi i već četiri utakmice ne znaju za trijumf, dok u Evropi imaju jedan osvojen bod iz tri odigrane utakmice. Ukoliko žele da obezbede plasman u plej-of Lige Evrope pobeda nad francuskim timom je imperativ. Utakmica između Crvene zvezde i Lila igra se u četvrtak 6. novembra na stadionu Rajko Mitić (18:45), a direktan prenos je obezbeđen na kanalu Arena Sport Premium 1. Bonus video: Crvena zvezda – Radnik 1:1