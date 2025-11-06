Rapsodija Crvene zvezde za sedmi vezani trijumf u Evroligi

Danas pre 2 sata  |  M. L.
Rapsodija Crvene zvezde za sedmi vezani trijumf u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde su pobedili na svom terenu Panatinaikos sa 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28) u meču devetog kola Evrolige sa i tako nastavili niz pobeda u elitnom takmičenju.

Posle dva startna poraza ovo je sedmi vezani trijumf crveno-belih. Na početku meča videli smo odličnu odbranu Crvene zvezde i posle desezt minuta bilo je 20:12 za izabranike Saše Obradovića. Domači su već posle 15 minuta igre imali preko 20 razlike (38:17). Razigrali su se Atinjani pred kraj poluvremena uz sumnjiv treći prekršaj i to u napadu Čimea Monekea. Na veliki odmor se otišlo rezultatom 46:32. Treće četvrtina je bila rapsodija Crvene zvezde. Primili su samo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Saša Obradović hvalio Miljenovića i istakao dve najvažnije stvari u igri Crvene zvezde

Saša Obradović hvalio Miljenovića i istakao dve najvažnije stvari u igri Crvene zvezde

Danas pre 3 sata
Ergin Ataman umesto Zvezdi čestitao Olimpijakosu

Ergin Ataman umesto Zvezdi čestitao Olimpijakosu

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPanatinaikosEvroligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Poznat raspored EP za dame: Srbiji otvoren put do polufinala

Poznat raspored EP za dame: Srbiji otvoren put do polufinala

Sport klub pre 1 sat
Rapsodija Crvene zvezde za sedmi vezani trijumf u Evroligi

Rapsodija Crvene zvezde za sedmi vezani trijumf u Evroligi

Danas pre 2 sata
Liga šampiona: Senzacije Pafosa i Karabaga (VIDEO)

Liga šampiona: Senzacije Pafosa i Karabaga (VIDEO)

Danas pre 2 sata
(VIDEO) „Pumpa“ Arena: Vređanje Vučića i podrška Štimcu na meču Crvena zvezda – Panatinaikos

(VIDEO) „Pumpa“ Arena: Vređanje Vučića i podrška Štimcu na meču Crvena zvezda – Panatinaikos

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Hala je „eksplodirala“ posle jednoručnog zakucavanja Izundua

(VIDEO) Hala je „eksplodirala“ posle jednoručnog zakucavanja Izundua

Danas pre 2 sata