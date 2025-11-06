Ponovo ćemo je gledati na terenu! Venus Vilijams dobila specijalnu pozivnicu za učešće na turniru u Oklendu

Ona je na turniru u Vašingtonu pobedila sunarodnicu Pejton Sterns, 35. na WTA listi i kao 45-godišnjakinja postala druga najstarija teniserka koja je pobedila u jednom WTA meču.

Mesec dana kasnije dobila je vajldkart za Ju Es open, gde je u prvom kolu izgubila u tri seta od Čehinje Karoline Muhove. "Venus je imala dubok uticaj na evoluciju ženskog tenisa i inspirisala je sledeću generaciju svojom nepokolebljivom strašću prema ovom sportu. Svi ljubitelji sporta trebalo bi da iskoriste ovu priliku i gledaju jednu od najboljih sportista svih vremena", rekao je direktor turnira u Oklendu Nikolas Lamperin, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Vilijams je