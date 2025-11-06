Paunović: Možda je ovo i poslednja prilika da se ponovo nađemo na zajedničkom zadatku, kao pre deset godina

“Maksimalno smo fokusirani na meč sa Engleskom”

FSS je 30. oktobra imenovao Veljka Paunovića za novog selektora Srbije umesto Dragana Stojkovića, koji je podneo ostavku posle poraza od Albanije u Leskovcu (0:1). Paunović će voditi reprezentaciju u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine. - Maksimalno smo fokusirani na Englesku, biće to najteži mogući protivnik - izjavio je Paunović. U Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, predsednik Dragan Džajić i generalni sekretar Branko