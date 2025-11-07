Kada i gde možete da gledate meč između Olimpijakosa i Partizana u Evroligi?

Danas pre 6 sati  |  A. Pavlović
Koašrkaši Partizana gostuju Olimpijakosu u devetom kolu Evrolige.

Jedno od najtežih gostovanja u elitnom takmičenju dolazi u veoma teškom trenutku po crno-bele. Izabranici Željka Obradovića se sa skorom 3-5 nalaze u donjoj polovini tabele i sigurno će želeti da što pre preokrenu stvari u svoju korist. Ipak, na utakmici u Pireju će biti lišeni usluga Džabarija Parkera i Vanje Marinkovića, koji su zbog povreda ostali u Beogradu. Utakmica između Olimpijakosa i Partizana igra se u petak 7. novembra od 20.15 časova, a direktan prenos
