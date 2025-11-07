Novak Đoković odgovorio za koga će navijati na meču Olimpijakos – Partizan

Srpski teniser Novak Đoković je pobedio sa 2:0 Portugalca Nuna Borgeša u četvrtfinalu turnira u Atini, Na konferenciji za medije posle plasmana u polufinale u prestonici Grčke, koji se igra u petak od 16 člasova po srednjeevrospkom vremenu, najbolji teniser svih vremena upitan je za to koga će bodriti u petak uveče u „Dvorani mira i prijateljstva“ kada se u 9. kolu Evrolige budu sastali Olimpijakos i Partizan. Usledio je veoma konkretan odgovor. – Ja uvek navijam