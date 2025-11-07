Sličan scenario kao u prošlom meču: Novak Đoković u polufinalu Atine

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale ATP turnira u Atini pobedom nad portugalskim teniserom Nunom Boržešom od 2:0 (7:6(1),6:4).

Tokom prvog seta je obojicu odlično služio servis , a trenutno peti teniser planete je od samog starta bio konkretniji i već u prvom servis gemu rivala je propustio jednu šansu za brejk. Međutim, Boržeš je uspeo da spasi ukupno tri brejk lopte u prvom setu, dok je i sam propustio dve šanse da oduzme servis protivniku, te je kao i u prvom Đokovićevom meču u Atini, taj-brejk odlučio pobednika prvog dela igre. U taj-brejku je Đoković još jednom kao i nebrojano puta