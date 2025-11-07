(Video) Bogdanović ponovo dvocifren: Još jedna dobra partija kapitena „orlova“

Košarkaši Los Anđeles Klipersa izgubili su u gostima od Finiksa 115:102 u NBA ligi.

U poraženom timu kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović bio je dvocifren, drugu utakmicu zaredom. Bogdan je ovog puta ubacio 12 poena, uz pet asistencija, četiri skoka i jednu blokadu. Najefikasniji u Klipersima bio je Ivica Zubac sa dabl-dabl učinkom od 23 poena i 11 skokova. Sem Kristi dao je 17 poena, a Džon Kolins 12.