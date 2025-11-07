(Video) Bogdanović ponovo dvocifren: Još jedna dobra partija kapitena „orlova“

Dnevnik pre 3 sata
(Video) Bogdanović ponovo dvocifren: Još jedna dobra partija kapitena „orlova“

Košarkaši Los Anđeles Klipersa izgubili su u gostima od Finiksa 115:102 u NBA ligi.

U poraženom timu kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović bio je dvocifren, drugu utakmicu zaredom. Bogdan je ovog puta ubacio 12 poena, uz pet asistencija, četiri skoka i jednu blokadu. Najefikasniji u Klipersima bio je Ivica Zubac sa dabl-dabl učinkom od 23 poena i 11 skokova. Sem Kristi dao je 17 poena, a Džon Kolins 12.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Bogdan pogađao najviše u sezoni, Klipersi pali u Finiksu

(VIDEO) Bogdan pogađao najviše u sezoni, Klipersi pali u Finiksu

Sport klub pre 1 sat
Dobra rola Bogdanovića u porazu Klipersa (video)

Dobra rola Bogdanovića u porazu Klipersa (video)

Sportski žurnal pre 2 sata
Bogdanović postigao 12 poena u porazu Los Anđeles Klipersa od Finiksa

Bogdanović postigao 12 poena u porazu Los Anđeles Klipersa od Finiksa

Nedeljnik pre 4 sati
Bogdanović dvocifren u porazu Klipersa od Finiksa (VIDEO)

Bogdanović dvocifren u porazu Klipersa od Finiksa (VIDEO)

RTV pre 3 sata
Bogdanović na novoj poziciji: Klipersi poraženi uprkos najboljoj partiji našeg kapitena od početka sezone!

Bogdanović na novoj poziciji: Klipersi poraženi uprkos najboljoj partiji našeg kapitena od početka sezone!

Hot sport pre 3 sata
Bogdanović rešeta, ali njegovi Klipersi poraženi od Finiksa

Bogdanović rešeta, ali njegovi Klipersi poraženi od Finiksa

Euronews pre 3 sata
Klipsi bez nade, Bogdanović solidan

Klipsi bez nade, Bogdanović solidan

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBALos AnđelesBogdan Bogdanović

Sport, najnovije vesti »

Rekordi Zvezde u Evroligi

Rekordi Zvezde u Evroligi

Danas pre 6 minuta
Čanković o podršci Štimcu: Svi po svojoj savesti, moja je mirna

Čanković o podršci Štimcu: Svi po svojoj savesti, moja je mirna

Sport klub pre 4 minuta
Četiri uslova za sreću

Četiri uslova za sreću

Sportski žurnal pre 0 minuta
Slot: Konstantni smo u porazima, a Siti je najveći izazov

Slot: Konstantni smo u porazima, a Siti je najveći izazov

Sport klub pre 0 minuta
Marko Nikolić posle kiksa protiv Šamroka: ''Čudna utakmica, imamo problem...''

Marko Nikolić posle kiksa protiv Šamroka: ''Čudna utakmica, imamo problem...''

Sportske.net pre 0 minuta