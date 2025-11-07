Tuhel objavio spisak – sve same fudbalske zvezde : Pred Paunovićem i Orlovima težak posao!

Hot sport pre 2 sata
Tuhel objavio spisak – sve same fudbalske zvezde : Pred Paunovićem i Orlovima težak posao!
Engleska sa najjačim sastavom. Pred fudbalerima Srbije, sa novim trenerom je veliki izazov – 13. novembra na Vembliju dočekuje ih Engleska, a pobeda je imperativ ukoliko žele direktan plasman na Mundijal ili barem šansu za baraž. Selektor Veljko Paunović imaće težak zadatak – Engleska će istrčati gotovo u najjačem sastavu, a spisak selektora Tomasa Tuhela izgleda zaista impresivno. Na njemu prednjače kapiten Hari Kejn, zvezda Reala Džud Belingem, Fil Foden...
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Veljko Paunović prvi put pred srpskom javnošću od kada je preuzeo nacionalni tim

Veljko Paunović prvi put pred srpskom javnošću od kada je preuzeo nacionalni tim

Danas pre 8 minuta
Englezi objavili spisak igrača za duele protiv Srbije i Albanije

Englezi objavili spisak igrača za duele protiv Srbije i Albanije

Danas pre 43 minuta
Tuhel objavio spisak za Srbiju

Tuhel objavio spisak za Srbiju

Sportski žurnal pre 1 sat
Tuhel saopštio spisak - Belingem i Foden se vraćaju protiv Srbije

Tuhel saopštio spisak - Belingem i Foden se vraćaju protiv Srbije

RTS pre 2 sata
Englezi „otvorili karte“ za meč koji je za Srbiju biti ili ne biti

Englezi „otvorili karte“ za meč koji je za Srbiju biti ili ne biti

Sputnik pre 1 sat
Tuhel bez milosti - ovo je spisak za Srbiju

Tuhel bez milosti - ovo je spisak za Srbiju

B92 pre 1 sat
Ovaj sastav Engleza čeka „orlove“ na vembliju: Tuhel objavio spisak, Srbiji neće biti lako

Ovaj sastav Engleza čeka „orlove“ na vembliju: Tuhel objavio spisak, Srbiji neće biti lako

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MundijalEngleskaVemblibaraž

Sport, najnovije vesti »

Veljko Paunović prvi put pred srpskom javnošću od kada je preuzeo nacionalni tim

Veljko Paunović prvi put pred srpskom javnošću od kada je preuzeo nacionalni tim

Danas pre 8 minuta
Preokret - Vujadin Savić ipak nije napustio Srbiju?! Isplivale nove informacije: "to su gluposti..."

Preokret - Vujadin Savić ipak nije napustio Srbiju?! Isplivale nove informacije: "to su gluposti..."

Kurir pre 6 minuta
Partizan u Pireju - Nova šansa za prekid negativne serije

Partizan u Pireju - Nova šansa za prekid negativne serije

Sportske.net pre 2 minuta
Gigant iz Torina bacio oko na zvezdinog bisera: Eksplodirao na evropskoj sceni, sada ga želi velikan iz Serije a!

Gigant iz Torina bacio oko na zvezdinog bisera: Eksplodirao na evropskoj sceni, sada ga želi velikan iz Serije a!

Kurir pre 3 minuta
Nakon užasnog starta i povrede: Hakimi ipak spreman za Afrički kup nacija

Nakon užasnog starta i povrede: Hakimi ipak spreman za Afrički kup nacija

Dnevnik pre 3 minuta