Tuhel objavio spisak – sve same fudbalske zvezde : Pred Paunovićem i Orlovima težak posao!

Engleska sa najjačim sastavom. Pred fudbalerima Srbije, sa novim trenerom je veliki izazov – 13. novembra na Vembliju dočekuje ih Engleska, a pobeda je imperativ ukoliko žele direktan plasman na Mundijal ili barem šansu za baraž. Selektor Veljko Paunović imaće težak zadatak – Engleska će istrčati gotovo u najjačem sastavu, a spisak selektora Tomasa Tuhela izgleda zaista impresivno. Na njemu prednjače kapiten Hari Kejn, zvezda Reala Džud Belingem, Fil Foden...