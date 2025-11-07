Platio ceh loših rezultata: Ajaks otpustio trenera Heitingu

Fudbalski klub Ajaks iz Amsterdama otpustio je trenera Džona Heitingu zbog lošeg početka sezone, saopštila je holandska ekipa.

Ajaks se trenutno nalazi na poslednjem mestu u Ligi šampiona posle četiri odigrana kola, dok je u domaćem prvenstvu četvrti nakon 11 rundi. "Ajaks je u potrazi za novim trenerom. Do tada će Heitingine dužnosti preuzeti njegov pomoćnik Fred Grim", navedeno je u klupskom saopštenju. Heitingin ugovor, potpisan u maju na dve i po godine, biće raskinut, dodao je klub. "Svesni smo da je novom treneru potrebno vreme da radi sa timom koji je pretrpeo brojne promene", rekao