Platio ceh loših rezultata: Ajaks otpustio trenera Heitingu
Kurir pre 46 minuta
Fudbalski klub Ajaks iz Amsterdama otpustio je trenera Džona Heitingu zbog lošeg početka sezone, saopštila je holandska ekipa.
Ajaks se trenutno nalazi na poslednjem mestu u Ligi šampiona posle četiri odigrana kola, dok je u domaćem prvenstvu četvrti nakon 11 rundi. "Ajaks je u potrazi za novim trenerom. Do tada će Heitingine dužnosti preuzeti njegov pomoćnik Fred Grim", navedeno je u klupskom saopštenju. Heitingin ugovor, potpisan u maju na dve i po godine, biće raskinut, dodao je klub. "Svesni smo da je novom treneru potrebno vreme da radi sa timom koji je pretrpeo brojne promene", rekao