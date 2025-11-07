Priznanje za jednog od najperspektivnijih mladih srpskih sportista! Ognjen Mitrović dobitnik nagrade "Svetislav Milić – mladima od srca"

Komisija za dodelu Nagrada "Svetislav Milić – mladima od srca", donela je jednoglasnu odluku da nagradu u oblasti sport dodeli Ognjenu Mitroviću iz Niša "za izvanredne rezultate u oblasti sporta, gde je svojim talentom, posvećenošću i radom postigao brojne uspehe na domaćim i međunarodnim takmičenjima". "Ove godine komisija je imala čast da prepozna izvanredne mlade ljude u oblasti sporta, a Ognjen Mitrović je istinski primer posvećenosti, discipline i dara koji