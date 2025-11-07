Partizan ima psihološki problem i promašuje zicer u Pireju

Košarkaši Partizana poraženi su od Olimpijakosa rezultatom 80:71 u dvorani "Mira i prijateljstva" u okviru 9. kola Evrolige.

Bez Vanje Marinkovića i Džabarija Parkera, te odranije povređenog Karlika Džonsa, Partizan je stigao u Pirej na jedno od najtežih gostovanja u Evropi. Doduše, pre ove utakmice, Olimpijakos je imao dva poraza na svom parketu, dok je Partizan poslednji put u ovoj dvorani trijumfovao još 2002. godine. Tako je i ovog puta tradicija išla protiv crno-belih. I ne samo to, već i neki standardni problemi koji su sada već izraženi za ovaj tim Partizana. Psihologija. Jedan