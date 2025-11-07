POLUVREME - Partizan iskontrolisao Milutinova i vodi u Pireju

Košarkaši Partizan vode protiv Olimpijakosa rezultatom 38:39 u dvorani "Mira i prijateljstva" u okviru 9. kola Evrolige.

Bio je to nešto slabiji ulazak Partizana u utakmicu, ali nakon što su se sabrali posle 5:0 za Olimpijakos, gledali smo egal duel. Dvejn Vašington je bio glavna uzdanica ekipe Željka Obradovića u napadu sa 10 postignutih poena u prvih 10 minuta, dok je Tomas Vokap imao isti učinak na suprotnoj strani. Ali, iako statistika ne pokazuje tako, važan je bio i Nik Kalates čije su lopte ubrzavale tranziciju i činile je fluidnijom. Tako nešto je mnogo nedostajalo Partizanu