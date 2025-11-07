POLUVREME - Partizan iskontrolisao Milutinova i vodi u Pireju

Sportske.net pre 24 sata  |  Sportske.net
POLUVREME - Partizan iskontrolisao Milutinova i vodi u Pireju

Košarkaši Partizan vode protiv Olimpijakosa rezultatom 38:39 u dvorani "Mira i prijateljstva" u okviru 9. kola Evrolige.

Bio je to nešto slabiji ulazak Partizana u utakmicu, ali nakon što su se sabrali posle 5:0 za Olimpijakos, gledali smo egal duel. Dvejn Vašington je bio glavna uzdanica ekipe Željka Obradovića u napadu sa 10 postignutih poena u prvih 10 minuta, dok je Tomas Vokap imao isti učinak na suprotnoj strani. Ali, iako statistika ne pokazuje tako, važan je bio i Nik Kalates čije su lopte ubrzavale tranziciju i činile je fluidnijom. Tako nešto je mnogo nedostajalo Partizanu
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Šta su to sudije uradile Partizanu? Nećete verovati koliko slobodnih bacanja su izveli crno-beli, a koliko Oli

Šta su to sudije uradile Partizanu? Nećete verovati koliko slobodnih bacanja su izveli crno-beli, a koliko Oli

Telegraf pre 24 sata
Milutinov srušio Partizan, pa stao pred jednu od najlepši voditeljki Evrolige: "Najvažnije bilo da pobedimo"

Milutinov srušio Partizan, pa stao pred jednu od najlepši voditeljki Evrolige: "Najvažnije bilo da pobedimo"

Telegraf pre 24 sata
Kokoškov poražen usred Istanbula, ni partija karijere bivšeg igrača Partizana nije sprečila Gudurića da slavi

Kokoškov poražen usred Istanbula, ni partija karijere bivšeg igrača Partizana nije sprečila Gudurića da slavi

Telegraf pre 24 sata
Prve reči Željka Obradovića posle poraza od Olimpijakosa: "Neke stvari bih voleo da pogledam ponovo..:"

Prve reči Željka Obradovića posle poraza od Olimpijakosa: "Neke stvari bih voleo da pogledam ponovo..:"

Telegraf pre 24 sata
Zvezda više nije prva na tabeli Evrolige, Žalgiris srušio Valensiju i zauzeo vrh

Zvezda više nije prva na tabeli Evrolige, Žalgiris srušio Valensiju i zauzeo vrh

Telegraf pre 24 sata
Obradović: Propustili smo veliku šansu

Obradović: Propustili smo veliku šansu

RTS pre 23 minuta
TABELA - Zvezda na vrhu, Partizan "potonuo"

TABELA - Zvezda na vrhu, Partizan "potonuo"

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićVašingtonEvroligaOlimpijakos

Sport, najnovije vesti »

Evroliga: Partizan ostao na korak od čuda u Atini

Evroliga: Partizan ostao na korak od čuda u Atini

Danas pre 18 minuta
Novak Đoković nakon plasmana u finale: Odigrao sam najbolji tenis od dolaska u Grčku

Novak Đoković nakon plasmana u finale: Odigrao sam najbolji tenis od dolaska u Grčku

Danas pre 18 minuta
Evroliga: Košarkašima Real Madrida pripao El Klasiko, Armani nakon dva produžetka pobedio Efes (VIDEO)

Evroliga: Košarkašima Real Madrida pripao El Klasiko, Armani nakon dva produžetka pobedio Efes (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Željko Obradović: Propustili smo veliku priliku da upišemo pobedu

Željko Obradović: Propustili smo veliku priliku da upišemo pobedu

Danas pre 43 minuta
Kada i gde možete da gledate meč finala turnira u Atini između Novaka Đokovića i Lorenca Muzetija?

Kada i gde možete da gledate meč finala turnira u Atini između Novaka Đokovića i Lorenca Muzetija?

Danas pre 3 sata