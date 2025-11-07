Arnautović poplaveo Lil

Crveno-beli skinuli francusko prokletstvo i prvom pobedom značajno uvećali šanse za nokaut fazu

Crvena zvezda je sinoć protiv „ništa specijalnog” Lila skinula „francusko prokletstvo”, na snazi od Olimpik Marseja i najvećeg trijumfa u istoriji 1991. (lucida intervala Mec 1998), oličeno kroz neuspehe u duelima s Lionom (1998), Monpeljeom (1999), Strazburom (2005), Renom (2011), Bordoom (2012), PSŽ-om (2018) i Monakom (2022. i 2024) - premijernom pobedom u ovogodišnjem izdanju Lige Evrope značajno skočila na tabeli i rapidno uvećala šanse za nokaut fazu drugog