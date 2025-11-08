Koković iskren pred javor: Da nametnemo naš stili igre! (video)

Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja od utakmice protiv Javora koja se u nedelju od 14.00 igra u Pančevu, u okviru 15. kola Super lige Srbije.

Pre govora o utakmici, izrazio je saučšće porodici Mladena Žižovića, preminulom treneru Radničkog iz Kragujevca. - Pre nego što počnem da pričam o utakmici, želeo bih da izjavim saučešće porodici gospodina Žižovića. Ta vest nas je sve u fudbalskom svetu jako pogodila. U pitanju je naš kolega, u pitanju je mlad čovek i zaista duboko saosećam sa njegovom porodicom i svim njegovim prijateljima, kao i sa fudbalskim klubom Radnički Kragujevac. Želim im da nastave da