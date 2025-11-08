Podatak koji brine pred ključne utakmice Srbije! Paunović je stigao, ali ovo ne obećava...

Fudbaleri Srbije dobili su novog selektora i na klupu "orlova" seo je Veljko Paunović, trener kog je čitava nacija dugo čekala i želela.

Imaće Paunović jako težak zadatak, te će pred njim biti skoro nemoguća misija - plasman u baraž za Svetsko prvenstvo. Srbija nije blistala u kvalifikacijama, pa će pred mečeve odluke protiv Engleske (četvrtak, 13. novembar, 20.45, London) i Letonije (nedelja, 16. novembar, 18.00, Leskovac) ući kao trećeplasirana u grupi, sa bodom iza Albanije. Moraće izabranici Veljka Paunovića do dobrih rezultata, ali će i osluškivati šta radi Albanija protiv Andore, a potom i