Srpskim igračima ni sekund u porazu u Atini

Srpskim igračima ni sekund u porazu u Atini

Partizan je u devetom kolu Evrolige na gostovanju poražen od Olimpijakosa 71:80

U jeku tendencije da se sve nedaće u ovdašnjoj košarci objasne kroz prizmu nedostatka domaćih igrača u timovima, Partizan je dolio ulje na vatru. Meč u dvorani „Mira i prijateljstva" su crno-beli odigrali bez ikakvog doprinosa srpskih pojedinaca – Mitar Bošnjaković, Aleksej Pokuševski i Arijan Lakić nisu dobili ni sekund!
