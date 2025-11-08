Obradović posle novog poraza: „Ispustili smo veliku priliku“

„Ispustili smo veliku priliku, kontrolisali smo dešavanja do 38. minuta, ali veliki broj grešaka i promašenih zicera, uz izgubljene lopte su nas skupo koštali“, rekao je trener košarkaša Partizana Željko Obradović posle poraza od Olimpijakosa (80:71).

Partizan se odlično držao praktično ceo meč u „paklu“ Pireja, ali je na kraju pao i izgubio čak devet razlike, zbog velikog broja promašaja u samoj završnici i poprilične konfuzije. Samim tim, novi, ukupno četvrti vezani poraz u Evroligi bio je neminovan. Željku Obradoviću preostalo je samo da konstatuje neminovno... „Olimpijakos je zasluženo stigao do cilja jer se borio od početka do kraja. Nismo bili mirni u samoj završnici. Žurili smo, razumem da se greši u