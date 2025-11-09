Prve reči „propalog tenisera“ Novaka Đokovića nakon titule u Atini: „Ne znam odakle da počnem…“

Zlonamerni u Srbiji kažu da je “propali teniser”, a on ređa rekord za rekordom.

Novak Đoković je na ATP turniru u Atini postao najstariji osvajač pehara na teniskim turnirima, pošto je posle drame i maratona u tri seta savladao Lorenca Muzetija. Bio je to njegov 101. trofej u karijeri. Đoković je emotivno dočekao kraj meča. Zatim je odao priznanje protivniku u finalu i ljudima u Atini koji su doprineli organizaciji turnira koji je morao da bude preseljen iz Beograda. – Ne znam odakle da počnem, poštovanje Lorencu za sve urađeno ove nedelje.