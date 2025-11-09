Crno-beli su favoriti, ali... Kladionice objavile kvote za meč Partizan - Novi Pazar! Gosti nisu bez šansi!

Fudbaleri Partizana u nedelju od 18.30 dočekuju Novi Pazar u meču 15. kola Super lige Srbije i to pošto su posle preokreta savladali Javor u Ivanjici sa 3:2. Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i Partizan je favorit, ali ni gosti nisu bez šansi. Kvota na trijumf crno-belih je 1,45, na nerešen ishod 4,50, a Novi Pazar 7,00. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...