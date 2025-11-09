Novi monstruozan tripl-dabl Nikole Jokića! Srbin je nezaustavljiv: Brutalne brojke za još jedan trijumf Denvera!

Još jedno sjajno veče na poslu za Nikolu Jokića.

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Indijana Pejserse sa 117:100, a nezaustavljivi Srbin meč je završio sa 32 poena i po 14 skokova i asistencija. Nagetsi su u ovaj meč ušli kao veliki favoriti i to su rešili da dokažu već na samom startu, pa su prvu deonicu dobili sa ubedljivih 31:18. Indijana je vodila sa 10:14, ali je usledio furiozan nalet Denvera koji je na kraju prve četvrtine imao dvocifrenu prednost. Ta prednost je u drugoj četvrtini išla i na plus 19