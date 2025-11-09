Partizan savladao Novi Pazar i preskočio Zvezdu na čelu Superlige

Fudbaleri Partizana savladali su Novi Pazar sa 2:0 u meču Superlige Srbije i tako preuzeli prvo mesto na tabeli Superlige Srbije.

Uskoro opširnije… Stadion: Humska; Sudija: Danilo Nikolić Partizan: M.Milošević – Roganović, Milić, Simić, Abdulmalik – Dragojević, Ugrešić – Sek, Vukotić, B.Kostić – J.Milošević. Novi Pazar: Samčović – Bačkulja, Marinković, Hadžimujović, Miletić – Davidović, Togbe – Malekinušić, Sadi, Petković – Stanisavljević. Izraelac pogodio za 2:0. Prethodni duel dva tima pripao je Partizanu - 3:2. Crno-beli vode posle prvog dela meča. Veoma lepu akciju odigrali su crno-beli,