Partizan savladao Novi Pazar i preskočio Zvezdu na čelu Superlige

Nova pre 4 minuta  |  Autor: Strahinja Nikolić
Partizan savladao Novi Pazar i preskočio Zvezdu na čelu Superlige

Fudbaleri Partizana savladali su Novi Pazar sa 2:0 u meču Superlige Srbije i tako preuzeli prvo mesto na tabeli Superlige Srbije.

Uskoro opširnije… Stadion: Humska; Sudija: Danilo Nikolić Partizan: M.Milošević – Roganović, Milić, Simić, Abdulmalik – Dragojević, Ugrešić – Sek, Vukotić, B.Kostić – J.Milošević. Novi Pazar: Samčović – Bačkulja, Marinković, Hadžimujović, Miletić – Davidović, Togbe – Malekinušić, Sadi, Petković – Stanisavljević. Izraelac pogodio za 2:0. Prethodni duel dva tima pripao je Partizanu - 3:2. Crno-beli vode posle prvog dela meča. Veoma lepu akciju odigrali su crno-beli,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Goleada i ludnica u Subotici: Zvezda ponovo od 0:2 do 2:2, Kostov spasao crveno-bele i doneo pobedu protiv Spartaka!

Goleada i ludnica u Subotici: Zvezda ponovo od 0:2 do 2:2, Kostov spasao crveno-bele i doneo pobedu protiv Spartaka!

Kurir pre 29 minuta
Partizan - Novi Pazar uživo: Ognjen Ugrešić za vođstvo crno-belih u Humskoj

Partizan - Novi Pazar uživo: Ognjen Ugrešić za vođstvo crno-belih u Humskoj

Mondo pre 38 minuta
Spartaku poništena dva gola protiv zvezde: Pogledajte šta se desilo u Subotici, pa procenite sami...(video)

Spartaku poništena dva gola protiv zvezde: Pogledajte šta se desilo u Subotici, pa procenite sami...(video)

Kurir pre 29 minuta
Spektakl u Subotici: Čejić doneo tri boda Zvezdi (video)

Spektakl u Subotici: Čejić doneo tri boda Zvezdi (video)

Sportski žurnal pre 33 minuta
Partizan kao lider čeka reprezentativnu pauzu: Crno-beli teškom mukom savladali Novi Pazar

Partizan kao lider čeka reprezentativnu pauzu: Crno-beli teškom mukom savladali Novi Pazar

Kurir pre 4 minuta
Zvezda "preživela" Suboticu - autogolom do pobede VIDEO

Zvezda "preživela" Suboticu - autogolom do pobede VIDEO

B92 pre 38 minuta
Lil sa "Marakane" u novi poraz - ovacije za Emegu

Lil sa "Marakane" u novi poraz - ovacije za Emegu

B92 pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanSuboticaNovi PazarSuperliga

Sport, najnovije vesti »

Cicipas otkrio neverovatan podatak o Novaku Đokoviću kao još jedan dokaz ko je najveći svih vremena

Cicipas otkrio neverovatan podatak o Novaku Đokoviću kao još jedan dokaz ko je najveći svih vremena

Danas pre 25 minuta
Milojević posle meča sa Spartakom: Zasluženo i nedopustivo

Milojević posle meča sa Spartakom: Zasluženo i nedopustivo

Danas pre 1 sat
Mančester siti razbio Liverpul uz VAR odluku na štetu “redsa” (VIDEO)

Mančester siti razbio Liverpul uz VAR odluku na štetu “redsa” (VIDEO)

Danas pre 49 minuta
Zvezda se provukla u Subotici, Kostov spasilac crveno-belih

Zvezda se provukla u Subotici, Kostov spasilac crveno-belih

Danas pre 2 sata
Tuča posle utakmice Dinamo Jug - OFK Vršac, pojedinci završili na PTO

Tuča posle utakmice Dinamo Jug - OFK Vršac, pojedinci završili na PTO

Vranje news pre 39 minuta