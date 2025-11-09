Mesi vodio Inter iz Majamija do polufinala plej-ofa na Istoku

RTS pre 1 sat
Mesi vodio Inter iz Majamija do polufinala plej-ofa na Istoku

Fudbaleri Intera iz Majamija plasirali su se u polufinale plej-ofa Istočne konferencije MLS lige, pošto su u Fort Loderdejlu savladali Nešvil rezultatom 4:0 u trećoj utakmici četvrtfinala.

Inter je do polufinala plej-ofa Istoka stigao sa ukupnih 2:1 u pobedama u seriji protiv Nešvila. Po dva gola za ekipu iz Majamija postigli su Lionel Mesi u 10. i 39. i Tadeo Aljende u 73. i 76. minutu. Fudbaleri Intera će u polufinalu plej-ofa Istočne konferencije igrati protiv Sinsinatija, koji je na svom terenu savladao Kolumbus kru rezultatom 2:1 u trećem meču četvrtfinala. Oba gola za Sinsinati postigao je Brener u 67. i 86. minutu. Jedini strelac za Kolumbus
