Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Svetozar Janičić
(VIDEO) Golemac: Odbrana i navijači aduti protiv Zvezde!

Jurica Golemac, trener Dubaija, promešao je karte protiv SC Derbija, ekipa iz Ujedinjenih Arpaskih Emirata slavila je u šestom kolu ABA lige sa 77:69, a misli odmah usmerila ka okršaju sa Crvenom zvezdom koji je na programu 11. novembra.

Na parketu se pojavio i Aleksa Avramović. Reprezentativac Srbije postigao je dva poena, uz tri asistencije i jedan skok, za nešto više od 12 minuta. Dubai je imao očajan procenat šuta za tri poena, a sjajno su igrali Filip Petrušev i Kenan Kamenjaš... Dubai se sada okreće ka duplom kolu Evrolige. Ugostiće Zvezdu 11. novembra, a tri dana kasnije u Dubai stiže ekipa Žalgirsa. Zvezda ima skor 7-2 u elitnom takmičenju, Dubai 3-6. „Čestitam igračima na pobedi. Izvršili
