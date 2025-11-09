Novi kiks Napolija, Fiorentina ostaje na dnu!

Fudbaleri Bolonje ostvarili su veliku pobedu danas pred svojim navijačima.

U okviru 11. kola italijanske Serije A tim trenera Vinćenca Italijana je sa 2:0 savladao aktuelnog šampiona i doskorašnjeg lidera na tabeli, ekipu Napolija. Prvo poluvreme je završeno bez golova, a Bolonja je svoj trijumf najavila u petom minutu drugog dela igre, kada je posle prodora Kambijagija po levoj strani i oštrog centaršuta na prvu stativu, Dalinga iz neposredne blizine savladao Vanju Milinković-Savića - 1:0. Očekivala se reakcija Napolija, ali umesto toga