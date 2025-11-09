Petrovićeva mreža puna, Milenković konačno slavio (video)

Aston Vila ubedljiva protiv Bornmuta, Notingem Forest pobedio Lids

Fudbaleri Aston Vile pobedili su danas na svom terenu u Birmingemu Bornmut 4:0, u 11. kolu engleske Premijer lige, prenosi Beta. Strelci za Aston Vilu bili su Emilijano Buendia u 28, Amadu Onana u 40, Ros Barkli u 77. i Donjel Malen u 83. minutu. Đorđe Petrović branio je ceo meč za goste, svih 90 minuta odigrao je i Veljko Milosavljević. Obe ekipe su osvojile po 18 bodova, i nalaze se među timovima koji zauzimaju od petog do devetog mesta na tabeli. U narednom