Šampion je dotučen! /video/

Sputnik pre 7 sati
Fudbaleri Mančester sitija savladali su Liverpul rezultatom 3:0 u derbiju 11. kola Premijer lige.

Šampion je, po jakoj kiši, "potučen" u svakom smislu, a golove su postigli Erling Holand u 29, Niko Gonsales u 45+3. i Žeremi Doku u 63. minutu. Holand nije iskoristio penal u 13. minutu, dok je Liverpulu u finišu prvog poluvremena VAR poništio pogodak Virdžila Van Dajka zbog ofsajda Endija Robertsona. Pobeda je i nagrada menadžeru Sitija Pepu Gvardioli za jubilarni 1.000 meč u trenerskoj karijeri. Siti je drugi na tabeli sa 22 boda, četiri manje od lidera
