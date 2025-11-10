Partizan dobio Novi Pazar pred očima Paunovića, Abdulmalik debitovao za crno-bele

Danas pre 8 sati  |  N. R.
Partizan dobio Novi Pazar pred očima Paunovića, Abdulmalik debitovao za crno-bele

Fudbaleri Partizana savladali su Novi Pazar 2:0 (1:0) u meču 15. kola Superlige Srbije i izbili na prvo mesto Superlige sa utakmicom više od Crvene zvezde.

Novi Pazar je namučio crno-bele u prvom poluvremenu, ali je domaćin iskoristio svoje šanse i stigao do tri boda u meču koji je odigran pred praznim tribinama stadiona u Humskoj, u čijoj loži je bio i novi selektor Veljko Paunović. U dresu Partizana debitovao je mladi levi bek Mahmud Abdulmalik. Nigerijac je zbog povrede morao danpusti teren u 68. minutu, a zamenio ga je Vukašin Đurđević. Beogradski tim je poveo u 40. minutu kada je Ognjen Ugrešić lepim potezom
