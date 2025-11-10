Preminula legenda NBA

Sportski žurnal pre 1 sat
Preminula legenda NBA

Vilkins je bio devetostruki Ol-star igrač

Leni Vilkins, legendarni NBA igrač i trener, preminuo je u 88. godini života, saopštila je njegova porodica. Vilkins, jedna od najvećih ličnosti u istoriji košarke, uvršten je u Kuću slavnih i kao igrač i trener, a tokom karijere je bio devetostruki Ol-star igrač i prvi trener u NBA koji je ostvario više od 1.000 pobeda, prenose američki mediji. Treći je na večnoj listi trenera sa 1.332 pobede u NBA sa Sijetolom Portlandom, Klivlendom, Atlantom, Torontom i
Dnevnik pre 42 minuta
Danas pre 1 sat
Novi magazin pre 1 sat
Mondo pre 1 sat
RTV pre 2 sata
Hot sport pre 2 sata
Kurir pre 2 sata
