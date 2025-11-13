Zvezdina bolnica: Mogući sastav crveno - belih za Monako

Ajzea Kenan, Tajson Karter, Devonte Grejem, Ebuka Izundu, Hasijel Rivero, Džoel Bolomboj – tih šestorica igrača sigurno neće nastupiti za Crvenu zvezdu u duelu sa Monakom u 11. kolu Evrolige.

Nažalost, realno je da to nije kraj spiska. Džordan Nvora propustio je već četiri evroligaške utakmice zbog povrede lista, a trener Saša Obradović rekao je da će odluka da li će on igrati biti donesena pred utakmicu. „Ozbiljno je počeo da trenira, videćemo na dan utakmice hoće li biti u sastavu ili ne. Raduje da nema više nikakvih problema sa listom. Sve ostalo zavisi od stepena fizičke pripreme”, kaže Obradović. Čima Moneke osetio je bol u preponi neposredno pred