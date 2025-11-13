Zvezdina bolnica: Mogući sastav crveno - belih za Monako

Dnevnik pre 5 sati
Zvezdina bolnica: Mogući sastav crveno - belih za Monako

Ajzea Kenan, Tajson Karter, Devonte Grejem, Ebuka Izundu, Hasijel Rivero, Džoel Bolomboj – tih šestorica igrača sigurno neće nastupiti za Crvenu zvezdu u duelu sa Monakom u 11. kolu Evrolige.

Nažalost, realno je da to nije kraj spiska. Džordan Nvora propustio je već četiri evroligaške utakmice zbog povrede lista, a trener Saša Obradović rekao je da će odluka da li će on igrati biti donesena pred utakmicu. „Ozbiljno je počeo da trenira, videćemo na dan utakmice hoće li biti u sastavu ili ne. Raduje da nema više nikakvih problema sa listom. Sve ostalo zavisi od stepena fizičke pripreme”, kaže Obradović. Čima Moneke osetio je bol u preponi neposredno pred
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Srbija protiv istorije: Englezi dominiraju u međusobnim duelima, poslednja pobeda naših na tlu Londona pre skoro 40 godina!

Srbija protiv istorije: Englezi dominiraju u međusobnim duelima, poslednja pobeda naših na tlu Londona pre skoro 40 godina!

Hot sport pre 1 sat
Zvezda se oglasila o povredama svojih igrača: Evo šta je sa Nvorom, Monekeom i Izunduom

Zvezda se oglasila o povredama svojih igrača: Evo šta je sa Nvorom, Monekeom i Izunduom

Mondo pre 2 sata
Vreme raspleta – Srbija se nada čudu na "Vembliju"

Vreme raspleta – Srbija se nada čudu na "Vembliju"

RTS pre 4 sati
Želja za trijumfom jača do umora

Želja za trijumfom jača do umora

Politika pre 5 sati
Crveno-bela bolnica: Ovo je mogući sastav Zvezde za Monako

Crveno-bela bolnica: Ovo je mogući sastav Zvezde za Monako

Sport klub pre 6 sati
Engleska – Srbija: Koliko može reprezentacija Srbije na Vembliju?

Engleska – Srbija: Koliko može reprezentacija Srbije na Vembliju?

Vreme pre 6 sati
Englezi pojačavaju um pred meč sa Srbijom: Trenirali u patikama koje utiču na mozak!

Englezi pojačavaju um pred meč sa Srbijom: Trenirali u patikama koje utiču na mozak!

Hot sport pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaEvroligaMonakoSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

ZVANIČNO - Partizan ima novog trenera!

ZVANIČNO - Partizan ima novog trenera!

Sportske.net pre 4 minuta
Đordi Bartomeu se vraća u evropsku košarku, ali sa dijametralno drugačijom ulogom

Đordi Bartomeu se vraća u evropsku košarku, ali sa dijametralno drugačijom ulogom

Danas pre 10 minuta
Pobedili zvezdu pa potpisali elitnog NBA šutera: Dubai nastavlja da niže pojačanja!

Pobedili zvezdu pa potpisali elitnog NBA šutera: Dubai nastavlja da niže pojačanja!

Hot sport pre 14 minuta
Trećeligaški trener preuzima PARTIZAN: Mijatović doneo odluku!

Trećeligaški trener preuzima PARTIZAN: Mijatović doneo odluku!

Hot sport pre 4 minuta
Skandali se samo ređaju: Fudbalski savez Turske suspendovao 102 igrača zbog klađenja

Skandali se samo ređaju: Fudbalski savez Turske suspendovao 102 igrača zbog klađenja

Kurir pre 14 minuta