Elajdža Brajant MVP kola Evrolige

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva, Elajdža Brajant, proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) desetog kola Evrolige.

Brajant je odigrao jedan od najboljih mečeva u karijeri, ostvarivši indeks korisnosti 38 - najviši u ovoj rundi takmičenja i lični rekord. Za 28 minuta na parketu postigao je 24 poena, uhvatio 9 skokova i upisao 4 asistencije. Šuterski je bio izuzetno raspoložen: pogodio je 7 od 10 šuteva za dva poena, 1 od 2 trojke i svih 7 slobodnih bacanja, a pri tome je iznudio čak 8 prekršaja. Brajant, koji je tokom cele sezone jedan od najpouzdanijih igrača vodećeg tima