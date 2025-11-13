Perez sudi Partizanu u Vilerbanu

Perez sudi Partizanu u Vilerbanu

Košarkaši Partizana u petak od 20.00 sati gostuju ekipi francuskog Asvela iz Vilerbana u meču 11. kola Evrolige.

Asvel je trenutno poslednja ekipa na evroligaškoj tabeli sa samo dve pobede nakon deset odigranih utakmica, pa ekipa Željka Obradovića ima dobru šansu da nakon trijumfa nad Monakom nastavi sa pobedama i popravi trenutni učinak od 4-6. Evroliga je odredila sudije za utakmicu Asvel - Partizan, a uloga glavnog arbitra poverena je iskusnom Špancu Migelu Anhelu Perezu kome će pomagati Italijan Gvido Đovaneti i Izraelac Noam Gordon. Migel Anhel Perez ove sezone je već
Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićEvroliga

