Srbija nije iskoristila šanse u Londonu i uz pobedu Albanije nema više mogućnosti da budemo drugi u grupi

Fudbalska reprezentacija Srbije je izgubila sa 2:0 u Londonu od Engleske u kvalifikacijama za Mundijal, a budući da je i Albanija slavila sa 1:0 u Andori, Orlovi su ostali bez šansi da se domognu drugog mesta koje vodi u baraž za SP, a preko Lige nacija možemo do razigravanja, ali to je samo u domenu teorije.

Engleska – Srbija 2:0 (1:0) Strelci: Saka 28, Eze 90. Stadion: Vembli Gledalaca: 74.289 Sudija: Ivan Kružilak (Slovačka) Engleska: Pikford, Džejms, Konsa, Stons, O‘Rajli, Anderson, Rajs (od 63. Henderson), Saka, Rodžers (od 63. Belingem), Rašford (od 63. Eze), Kejn (od 63. Foden) Srbija: Rajković, Mimović, Pavlović, Milenković, Terzić (od 76. Radonjić), Gudelj (od 69. Samardžić), Lukić (od 76. Grujić), Ilić (od 39. Stanković), Živković, Vlahović, Kostić. Kako je