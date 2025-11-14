Srbija nije iskoristila šanse u Londonu i uz pobedu Albanije nema više mogućnosti da budemo drugi u grupi

Danas pre 4 sati  |  M. L.
Srbija nije iskoristila šanse u Londonu i uz pobedu Albanije nema više mogućnosti da budemo drugi u grupi

Fudbalska reprezentacija Srbije je izgubila sa 2:0 u Londonu od Engleske u kvalifikacijama za Mundijal, a budući da je i Albanija slavila sa 1:0 u Andori, Orlovi su ostali bez šansi da se domognu drugog mesta koje vodi u baraž za SP, a preko Lige nacija možemo do razigravanja, ali to je samo u domenu teorije.

Engleska – Srbija 2:0 (1:0) Strelci: Saka 28, Eze 90. Stadion: Vembli Gledalaca: 74.289 Sudija: Ivan Kružilak (Slovačka) Engleska: Pikford, Džejms, Konsa, Stons, O‘Rajli, Anderson, Rajs (od 63. Henderson), Saka, Rodžers (od 63. Belingem), Rašford (od 63. Eze), Kejn (od 63. Foden) Srbija: Rajković, Mimović, Pavlović, Milenković, Terzić (od 76. Radonjić), Gudelj (od 69. Samardžić), Lukić (od 76. Grujić), Ilić (od 39. Stanković), Živković, Vlahović, Kostić. Kako je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Engleska – Srbija – SASTAVI) Veljko Paunović doneo velike promene

(Engleska – Srbija – SASTAVI) Veljko Paunović doneo velike promene

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoBorMundijalSvetsko prvenstvo u fudbaluSlovačkaEngleskaVembliLondonAlbanijabaražLiga nacija

Sport, najnovije vesti »

Kineske vlasti bez objašnjenja odbile da izdaju vizu poznatom teniseru: Moj zahtev je odbijen bez razloga!

Kineske vlasti bez objašnjenja odbile da izdaju vizu poznatom teniseru: Moj zahtev je odbijen bez razloga!

Kurir pre 4 minuta
Ostrvski euro 2028: Prvi meč u Kardifu, a veliko finale igraće se na Vembliju!

Ostrvski euro 2028: Prvi meč u Kardifu, a veliko finale igraće se na Vembliju!

Kurir pre 1 sat
Siner otkrio tajnu uspeha: Italijan objasnio zašto je nepobediv u dvoranama!

Siner otkrio tajnu uspeha: Italijan objasnio zašto je nepobediv u dvoranama!

Kurir pre 54 minuta
Komšije cene naše trenere: Posle Paunovića i Milojevića još jedan Srbin kandidat za klupu dobro poznatog kluba

Komšije cene naše trenere: Posle Paunovića i Milojevića još jedan Srbin kandidat za klupu dobro poznatog kluba

Kurir pre 1 sat
Košarkaši Panatinaikosa savladali Real u Madridu u 11. kolu Evrolige

Košarkaši Panatinaikosa savladali Real u Madridu u 11. kolu Evrolige

Politika pre 2 sata