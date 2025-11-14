Prvi trijumf u gostima od 2013: Malta iznenadila u Finskoj, slavila u kvalifikacijama posle četiri godine

Dnevnik pre 59 minuta
Prvi trijumf u gostima od 2013: Malta iznenadila u Finskoj, slavila u kvalifikacijama posle četiri godine

Fudbalska reprezentacija Malte pobedila je u Helsinkiju Finsku rezultatom 1:0, u meču grupe G kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Džejk Grek u 81. minutu. Malta je posle četiri godine ostvarila pobedu u kvalifikacijama za Svetsko ili Evropsko prvenstvo, kao i prvi trijumf u gostima od 2013. Finska je kvalifikacije za SP završila na trećem mestu u grupi G sa 10 bodova, dok je Malta na četvrtoj poziciji sa pet i za tri dana će igrati protiv Poljske.
