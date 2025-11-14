Borac na gostovanju poražen od Splita

Borac na gostovanju poražen od Splita

Split ima učinak od dve pobede i četiri poraza, a Borac posle šest odigranih utakmica ima jedan trijumf u ABA ligi

Košarkaši Borca iz Čačka poraženi su večeras u gostima od Splita s 89:80 (31:15, 20:21, 22:20, 16:24) u meču sedmog kola grupe A ABA lige. Najefikasniji u ekipi Borca bio je Diante Boldvin 21 poenom i sedam asistencija, dok je Pavle Nikolić zabeležio 20 poena i 10 skokova. U redovima Splita istakao se Vito Kučić sa 16 poena, dok je Džejkob Stivens postigao 13 poena, uz 10 skokova. Domaća ekipa je već u prvoj četvrtini došla do velike prednosti, koju je održavala do
