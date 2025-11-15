Doktori nisu mogli da potvrde povredu, Džons nije hteo ništa da rizikuje: Amerikanac odbio i blokade uprkos važnosti meča!

Hot sport pre 1 sat
Doktori nisu mogli da potvrde povredu, Džons nije hteo ništa da rizikuje: Amerikanac odbio i blokade uprkos važnosti meča!

Otkriven je deo misterije! Partizan je izgubio od najgoreg tima Evrolige, Asvela, rezultatom 88:87, a pre meča je ostao bez Tajrika Džonsa.

Željko Obradović osvrnuo se na izostanak svog centra sa meča protiv Asvela, dodatno skraćujući rotaciju u susretu koji je njegov tim na kraju izgubio. Upitan o prirodi povrede i razlozima zbog kojih Džons nije bio u protokolu, trener crno-belih je kratko i jasno odgovorio: „Pitajte njega ili medicinski staf.“ Sada portal Nova.rs donosi informacije da je zapravo bilo nemoguće potvrditi povredu centra, pa da je i pored ponuda da se koriste blokade kako bi mogao da
