Ostoja Mijailović najavio promene posle bruke u Francuskoj! Predsednik Partizana otkrio kakav je status Obradovića, pa poručio: Razgovaraću sa saradnicima...

Crno-beli se nalaze u lošem momentu. Neočekivani poraz od Asvela je sedmi za Partizan u 11 odigranih kola, a Mijailović je poručio da će obaviti razgovor sa Željkom Obradovićem i njegovim pomoćnicima. - Ne želim da komentarišem oscilacije u igri jer nisam dovoljno košarkaški stručan da prepoznam šta je tačno problem u vezi sa tim. O tome ću razgovarati sa našim stručnim štabom sledeće nedelje - rekao je Mijailović za "Sport klub". Poručio je da mu je jasno da ne