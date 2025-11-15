Kazahstan odložio Belgijin odlazak na Mundijal

RTS pre 3 sata
Kazahstan odložio Belgijin odlazak na Mundijal

Fudbaleri Kazahstana i Belgije remizirali su rezultatom 1:1 u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Belgija sada ima dva boda više od Severne Makedonije i pobedom u poslednjem kolu bi obezbedila direktan plasman na Mundijal. Kazahstan je svojim pristupom iznenadio Belgiju u prvom poluvremenu i poveo već u devetom minutu preko Dastana Satpaeva. Imala je Belgija inicijativu i veći posed lopte, kao i nekoliko solidnih prilika da dođe do izjednačenja. Međutim, Kazahstanci su bili gotovo podjednako opasni iz kontri, ali promene rezultata u prvom delu nije bilo. Gosti
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Hrvatska ispala na U17 Mundijalu od Uzbekistana

Hrvatska ispala na U17 Mundijalu od Uzbekistana

Sport klub pre 1 sat
Pobeda vranjskog prvoligaša u Priboju: FAP - Dinamo Jug 0:3

Pobeda vranjskog prvoligaša u Priboju: FAP - Dinamo Jug 0:3

Vranje news pre 2 sata
Orlići preko Gruzije do plasmana u elitnu rundu kvalifikacija za EP

Orlići preko Gruzije do plasmana u elitnu rundu kvalifikacija za EP

Sportski žurnal pre 2 sata
Orlići u drugoj fazi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo: Omladinci Srbije savladali Gruziju posle preokreta

Orlići u drugoj fazi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo: Omladinci Srbije savladali Gruziju posle preokreta

Kurir pre 2 sata
Rusija bolja od Srbije u prijateljskom meču

Rusija bolja od Srbije u prijateljskom meču

Sputnik pre 3 sata
„Orlići“ u elitnoj rundi na putu za euro: Preokretom savladali Gruziju

„Orlići“ u elitnoj rundi na putu za euro: Preokretom savladali Gruziju

Dnevnik pre 3 sata
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije preokretom pobedila Gruziju

Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije preokretom pobedila Gruziju

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoMundijalMakedonijaBelgijaSeverna MakedonijaKazahstan

Sport, najnovije vesti »

Nova pobeda Srbije

Nova pobeda Srbije

Danas pre 28 minuta
Stojaković vratio u Partizan bivšeg kapitena crno-belih

Stojaković vratio u Partizan bivšeg kapitena crno-belih

Danas pre 1 sat
Mijatović ima rešenje kako da „pronađe“ 1,6 miliona evra da Partizan ne uđe u blokadu

Mijatović ima rešenje kako da „pronađe“ 1,6 miliona evra da Partizan ne uđe u blokadu

Danas pre 58 minuta
Veljko Paunović pohvalio Radonjića kao i bekovski tandem

Veljko Paunović pohvalio Radonjića kao i bekovski tandem

Danas pre 2 sata
Mijatović o novom treneru Partizana: ''Novi Tumbaković!''

Mijatović o novom treneru Partizana: ''Novi Tumbaković!''

Sportske.net pre 17 minuta