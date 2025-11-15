Jokić pod znakom pitanja za duel sa Minesotom

Jokić pod znakom pitanja za duel sa Minesotom

Denver još nije odlučio

Denver bi mogao da izađe na teren protiv Minesote bez glavnog aduta Nikole Jokića. Kako je saopštio klub, srpski as ima problema sa zglobom leve ruke, pa je njegova igra u noći između subote i nedelje (od 2 časa po srpskom vremenu) označen kao neizvestan. Odluku će doneti tek neposredno pred početak meča. Denver će sigurno biti bez Kristijana Brauna, uz to, Kem Džonson neće igrati zbog povrede bicepsa desne ruke.
